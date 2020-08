Droga e armi a Napoli, arresti e denunce al centro storico (Di lunedì 10 agosto 2020) NAPOLI – Controlli dei carabinieri del comando provinciale di Napoli nella zone della movida del centro storico partenopeo. In piazza San Giovanni Maggiore sono stati arrestati un 18enne e un 20enne originari del Gambia per spaccio di sostanze stupefacenti. Sono stati bloccati mentre cedevano marijuana a un ragazzo minorenne. La scena si e’ ripetuta nella vicina piazza Bellini dove e’ stato arrestato un 26enne originario della Nigeria.Perquisizioni domiciliari eseguite invece nei Quartieri Spagnoli. I militari hanno trovato in un appartamento una pistola scaccia cani senza tappo rosso identica a quella in uso alle forze dell’ordine. Era di un 16enne che la nascondeva nella sua stanza. Al termine dell’operazione sono state identificate 228 persone. Quattro i denunciati: un parcheggiatore abusivo, due ragazzi poco piu’ che maggiorenni fermati con due coltellini a serramanico e un condomino del centro storico che rubava energia elettrica. I controlli nelle aree della movida proseguiranno nei prossimi giorni. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Droga e armi a Napoli, arresti e denunce al centro storico È morta Valeria Capezzuto, volto noto della Tgr Campania Regionali Campania, Ciarambino: “Mai lavorato guardando sondaggi” Pirateria digitale, bloccati oltre 300 canali Telegram: perquisizioni in 4 regioni Regionali 2020, in Campania il fiato di Caldoro sul collo di De Luca Nel cassetto 1,5 kg di cocaina, arrestato 38enne a Napoli Leggi su dire

