Deposito di benzina esplode in Russia, diversi i feriti (Di lunedì 10 agosto 2020) Volgograd, Russia: salta per aria un Deposito di carburante, causando prima l'incendio, poi l'esplosione. Secondo i media locali ci sarebbero diversi feriti e danni alla zona cirocstante.

ButtiGrazia : ?? Esplosione in un deposito di benzina a Volgograd in Russia. Diversi feriti. Ma cosa sta succedendo nel mondo? - Tokarzew : RT @Atlantide4world: Prima un incendio, poi l’esplosione: salta in aria un deposito di carburante a #Volgograd, nella #Russia meridionale.… - Kualy2014 : RT @Atlantide4world: Prima un incendio, poi l’esplosione: salta in aria un deposito di carburante a #Volgograd, nella #Russia meridionale.… - sosan86239904 : RT @Atlantide4world: Prima un incendio, poi l’esplosione: salta in aria un deposito di carburante a #Volgograd, nella #Russia meridionale.… - taj_zkt : RT @Atlantide4world: Prima un incendio, poi l’esplosione: salta in aria un deposito di carburante a #Volgograd, nella #Russia meridionale.… -

