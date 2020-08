Decisionismo e rinvii alla prova di settembre (Di lunedì 10 agosto 2020) Il Parlamento chiude i battenti per qualche settimana di ferie estive tra i veleni dello scandalo dei cinque deputati che hanno avuto la faccia tosta di chiedere il bonus dei 600 euro destinati ai lavoratori autonomi. Chiusura amara per un anno difficilissimo in cui i rapporti tra governo e Parlamento, nel pieno dell’emergenza Covid, sono stati più che controversi: più Dpcm il presidente del Consiglio emetteva autonomamente al riparo dal giudizio delle Camere, più aumentavano il disagio dei parlamentari della maggioranza e le proteste di quelli dell’opposizione. Quando però Palazzo Chigi ha cominciato a sfornare dei veri e propri decreti legge da convertire in Parlamento, Montecitorio e Palazzo Madama si sono ingolfati: anche per questo l’ultimo provvedimento governativo, il decreto Agosto, verrà esaminato al Senato già dal 18 ... Leggi su ecodibergamo

