Coronavirus, focolaio tra i frati del Sacro convento di Assisi: in totale 18 religiosi positivi (Di lunedì 10 agosto 2020) Tutti i membri della comunità dei novizi e della comunità dei frati del Sacro convento di Assisi sottoposti a tampone: al termine dello screening, è emerso che 18 religiosi in tutto hanno il Coronavirus. “Sono risultati positivi, oltre agli otto novizi già noti, altri 10 francescani“, ha comunicato sul sito San Francesco Patrono d’Italia il direttore della sala stampa del Sacro convento di Assisi, padre Enzo Fortunato. Lo screening sulla comunità del Sacro convento, adiacente alla Basilica di San Francesco, è stato necessario dopo che sabato otto novizi sono risultati positivi al Coronavirus. ... Leggi su ilfattoquotidiano

