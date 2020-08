Conte: “A cena con Salvini e Fontana? Meglio con Meloni e Zaia” (Di lunedì 10 agosto 2020) Il presidente del Consiglio svela quali sarebbero le sue scelte per alcuni eventuali incontri informali. “Crimi e Zingaretti li porterei volentieri, abbiamo da discutere delle prossime elezioni regionali”, ha svelato Conte. Giuseppe Conte non si occupa solo delle questioni più urgenti della politica interna. Il presidente del Consiglio, come ben sappiamo è stato protagonista di … L'articolo Conte: “A cena con Salvini e Fontana? Meglio con Meloni e Zaia” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

laura_maffi : RT @Adnkronos: Conte: 'A cena con Salvini e Fontana? Meglio Meloni e Zaia' - SilenzieFalsita : Conte: «A cena con Salvini e Fontana? Meglio Meloni e Zaia» - zazoomblog : Centrodestra: Conte meglio a cena con Meloni e Zaia che con Salvini e Fontana - #Centrodestra: #Conte #meglio… - zazoomblog : Regionali: Conte a cena con Crimi e Zingaretti insieme - #Regionali: #Conte #Crimi #Zingaretti - Marc_OTSS : RT @Adnkronos: Conte: 'A cena con Salvini e Fontana? Meglio Meloni e Zaia' -

Ultime Notizie dalla rete : Conte cena Conte: "A cena con Salvini e Fontana? Meglio Meloni e Zaia" Adnkronos Ue: Conte, a cena con Merkel o von der Leyen? Privilegerei la seconda

Roma, 09 ago 23:00 - (Agenzia Nova) - "Angela Merkel o Ursula von der Leyen? Sono stato di recente in Germania propria a cena dalla Merkel, a questo punto privilegerei la von der Leyen". Lo ha afferma ...

Conte: “Tunnel sottomarino per attraversare lo Stretto”

In Puglia il presidente del Consiglio annuncia il progetto che sostituisce il Ponte: «Voterò sì al referendum sul taglio dei parlamentari. Il vaccino? Non sarà subito obbligatorio» «Presidente, faccia ...

Roma, 09 ago 23:00 - (Agenzia Nova) - "Angela Merkel o Ursula von der Leyen? Sono stato di recente in Germania propria a cena dalla Merkel, a questo punto privilegerei la von der Leyen". Lo ha afferma ...In Puglia il presidente del Consiglio annuncia il progetto che sostituisce il Ponte: «Voterò sì al referendum sul taglio dei parlamentari. Il vaccino? Non sarà subito obbligatorio» «Presidente, faccia ...