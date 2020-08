"Conosci i loro nomi?". Telese-Crosetto, scontro aperto sui deputati furbetti: l'Inps e la privacy, vale tutto (Di lunedì 10 agosto 2020) Guido Crosetto ci va giù pesante con quei “cialtroni” che “fanno pena”: ovviamente sta parlando dei cinque deputati che hanno incassato il bonus da 600 euro in quanto partite Iva. Ne avevano diritto perché la legge del governo presieduto da Giuseppe Conte era scritta con i piedi, non prevedendo un tetto, ma ciò non toglie che l'avidità di questi cinque personaggi è inqualificabile e ignobile, soprattutto in un momento storico così difficile per l'Italia a causa del coronavirus. Certo, non si può escludere a priori che almeno per qualcuno di loro si sia trattato di un errore, ma ciò non renderebbe meno grave quanto accaduto. “Cinque parlamentari si sono dimenticati che quei bonus dovevano servire per chi avesse perso il reddito a causa ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Conosci loro Guido Crosetto e Luca Telese, scontro sui furbetti del bonus: "Conosci i loro nomi?". Inps e privacy, vale tutto Liberoquotidiano.it Guido Crosetto e Luca Telese, scontro sui furbetti del bonus: "Conosci i loro nomi?". Inps e privacy, vale tutto

Sei turisti francesi uccisi in Niger insieme alle guide: erano lì per vedere le giraffe

