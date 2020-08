Calciomercato Juventus, arriva la prima cessione: Matuidi vola in MLS, i dettagli dell’operazione (Di lunedì 10 agosto 2020) Blaise Matuidi lascia la Juventus.VIDEO Calciomercato Juventus, da Rugani a Higuain: possono partire in undici. Il tesoretto…prima importante cessione in casa bianconera dopo l'annuncio del nuovo tecnico Andrea Pirlo. Il centrocampista francese ex PSG - che svolgerà le visite mediche nella giornata odierna a Parigi - si accaserà infatti all'Inter Miami, club militante in MLS che tra i suoi proprietari ha anche David Beckham. Nonostante avesse ancora un anno di contratto con il club del patron Andrea Agnelli, il campione del mondo classe 87' ha voluto lasciare l'Italia dopo 3 stagioni condite da 98 presenze e 6 gol proprio con la casacca juventina.VIDEO Juventus, da Buffon ad Ancelotti: quante dediche ... Leggi su mediagol

