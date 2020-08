Blogo retroscena: Gf vip 5 ed il summit montanaro (Di lunedì 10 agosto 2020) Prosegue di gran carriera la preparazione dell'edizione numero 5 del Grande fratello. Dalle colonne di TvBlog vi abbiamo dato conto in queste settimane di questa strana estate 2020 i nomi dei personaggi che sono stati visti dal gruppo che sta lavorando al cast di questo fortunato reality show, gruppo guidato da Alfonso Signorini. Una parte non meno importante degli ingredienti del programma è quella degli opinionisti che con i loro giudizi, più o meno ficcanti, punteggiano il percorso narrativo del programma guidato da Alfonso Signorini. pubblicato su TVBlog.it 10 agosto 2020 16:53. Leggi su blogo

Elettra, che abbiamo già visto nel ruolo di coach in The voice dunque potrebbe diventare la dolce fanciulla a fianco di Pup ...