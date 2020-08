Beirut: il governo libanese si è dimesso (Di lunedì 10 agosto 2020) ANSA, - Beirut, 10 AGO - Il governo libanese si è dimesso in seguito alle proteste per l'esplosione che martedì scorso ha devastato interi quartieri di Beirut. Lo ha annunciato il primo ministro ... Leggi su corrieredellosport

Agenzia_Ansa : #Beirut fuga di ministri dal governo #Diab. Pronto a lasciare anche il ministro delle Finanze. Il bilancio delle es… - Agenzia_Italia : Caos Libano: si è dimesso il governo Diab - fanpage : In Libano la tensione è altissima. Dopo esplosione a #Beirut il Governo è nel caos - Arsenio_ : RT @LaStampa: Lo ha annunciato il premier Diab, quattro ministri si erano già dimessi in precedenza.. - isabellamisceo : RT @rtl1025: Il governo libanese si è dimesso in seguito alle proteste per l'#esplosione che martedì scorso ha devastato interi quartieri d… -