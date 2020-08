Battiti Live, Elisabetta Gregoraci illumina il palco con il suo look glamour (Di lunedì 10 agosto 2020) Elisabetta Gregoraci continua la sua avventura con la nuova stagione di Battiti Live, giunto alla sua terza puntata. Come in ogni appuntamento, la conduttrice, affiancata da Alan Palmieri, con il quale ha dimostrato di avere un grande feeling, ha presentato le canzoni dell’estate, accogliendo i cantanti più apprezzati e amati dal pubblico. Nonostante la presenza di numerosi artisti, la Gregoraci, che ormai tiene il timone di Battiti Live dal 2017, non passa inosservata. I suoi look, infatti, riescono sempre ad attirare l’attenzione. E dopo aver esordito con un miniabito a fiori e aver incantato tutti con il lungo vestito blu della scorsa puntata, Elisabetta ha voluto stupire illuminando l’intero ... Leggi su dilei

