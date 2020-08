Atletico Madrid, due casi di Covid-19: riprogrammata la partenza per Lisbona (Di lunedì 10 agosto 2020) L’Atletico Madrid comunica con una nota ufficiale due casi di positività al Covid-19: i colchoneros mantengono la riservatezza L’Atletico Madrid ha comunicato due casi di positività al Coronavirus con una nota ufficiale sui propri canali di informazione. I colchoneros mantengono la privacy e non svelano attualmente i nomi, anche se dalla Spagna sono sicuri si tratti di calciatori. Da riprogrammare ora la partenza per Lisbona, dove la squadra di Simeone affronterà il Lipsia nella final eight di Champions League. Il comunicato della società “Ieri, sabato 8 agosto, tutti i componenti della prima squadra e della spedizione del club a Lisbona sono stati sottoposti ai test PCR ... Leggi su zon

