Venezuela: condannati 2 ex Berretti Verdi USA (Di domenica 9 agosto 2020) In Venezuela il tribunale ha condannato due ex soldati delle forze speciali statunitensi a 20 anni di prigione per il loro ruolo in un fallito attacco sulla spiaggia volto a rovesciare il presidente Nicolás Maduro, ha annunciato il pubblico ministero. Berretti Verdi colpevoli di cospirare contro il governo di Venezuela L'”Operazione Gideon” lanciata da campi … Leggi su periodicodaily

L'”Operazione Gideon” lanciata da campi di addestramento di fortuna nella vicina Colombia e ha lasciato almeno otto soldati ribelli morti, mentre un totale di 66 sono incarcerati. L’ex Berretto Verde ...

Due cittadini americani sono stati condannati a 20 anni di carcere in Venezuela per "incursione armata". Secondo l'accusa, a maggio avevano cercato di "invadere" il Paese dal mare nel tentativo di rov ...

