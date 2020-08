Si ferisce in quota: salvato dall’elisoccorso nella bergamasca (Di domenica 9 agosto 2020) Intervento oggi pomeriggio per un escursionista di 55 anni di Grassobbio. Stava scendendo con un gruppo di persone lungo la strada che porta dal rifugio Calvi a Carona quando, appena sopra il Prato del Lago, e’ inciampato ed e’ caduto. A seguito dei traumi riportati non riusciva piu’ a proseguire e’ e’ quindi stata effettuata la richiesta di soccorso. La Soreu Alpina ha inviato sul posto i tecnici del Soccorso alpino e l’elicottero. Sei i tecnici impegnati, oltre all’infermiere del Cnsas. L’uomo e’ stato raggiunto, immobilizzato e stabilizzato; nel frattempo e’ arrivato l’elisoccorso di AREU (Azienda regionale emergenza urgenza) decollato da Como, che ha sbarcato l’e’quipe medica e il tecnico di elisoccorso. L’uomo, una volta imbarellato, e’ stato trasportato fino all’elicottero con il ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : ferisce quota Si ferisce in quota: salvato dall’elisoccorso nella bergamasca Meteo Web Un Drago per soccorrere il labrador: in volo sulle Dolomiti per il cane ferito

L’animale e il padrone sono stati imbarcati in quota e portati a valle a Passo Rolle, da dove sono partiti per raggiungere un posto medico veterinario per assistere l’animale BELLUNO. È servito un Dra ...

Precipita per 20 metri in montagna, una cengia gli salva la vita: elisoccorso sul posto

Intervento di soccorso in Alta Valcamonica, sabato 8 agosto, per un escursionista ferito a pochi metri dalla cima del Corno Baitone, a circa 2800 metri di quota. L’uomo, un quarantenne bergamasco, ha ...

L’animale e il padrone sono stati imbarcati in quota e portati a valle a Passo Rolle, da dove sono partiti per raggiungere un posto medico veterinario per assistere l’animale BELLUNO. È servito un Dra ...Intervento di soccorso in Alta Valcamonica, sabato 8 agosto, per un escursionista ferito a pochi metri dalla cima del Corno Baitone, a circa 2800 metri di quota. L’uomo, un quarantenne bergamasco, ha ...