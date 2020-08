Sei turisti francesi uccisi in Niger insieme alle guide: 'Freddati a colpi di pistola' (Di domenica 9 agosto 2020) Sei turisti francesi sono stati uccisi in da un commando di uomini armati in moto. Lo riportano i siti francesi tra cui Le Parisien. È successo nella zona di Kouré: le vittime sarebbero otto in tutto, ... Leggi su leggo

LaStampa : Sei turisti francesi con guida e autista massacrati in Niger - antonie85321896 : RT @ilmessaggeroit: Sei #turisti francesi uccisi in #niger insieme alle guide: «Uccisi da un commando a colpi di pistola» - Italia_Notizie : Sei turisti francesi e due nigerini uccisi dai terroristi in Niger - Oxanna2003 : Sei turisti francesi uccisi in Niger insieme alle guide: «Freddati da un commando a colpi di pistola» -