Ostia, troppi assembramenti in un ristorante: attività sanzionata (Di domenica 9 agosto 2020) Oltre 3mila le verifiche in questo fine settimana da parte delle pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale. Una vigilanza particolare ha riguardato le località tipiche della movida: Ponte Milvio, Trastevere, San Lorenzo, Rione Monti ma anche le varie piazze del Centro Storico ed il litorale romano, dove ormai da settimane è stata predisposto un potenziamento dei controlli. Leggi anche: Roma, si balla senza mascherina e senza distanziamento: chiuso un noto locale della Capitale Nella zona del Pontile, gli agenti hanno rilevato assembramenti presso un’attività di ristorazione che, per questo motivo, è stata sanzionata con contestuale diffida al proprietario a ripristinare le condizioni di sicurezza. Nell’ambito della lotta all’abusivismo commerciale, sono stati posti ... Leggi su ilcorrieredellacitta

L’estate delle incertezze e delle distanze, il mare da vivere con la mascherina e qualche timore, la spiaggia simbolo del desiderio di voltare pagina. La stagione balneare 2020 non ha termini di parag ...

Cresce l’offerta di qualità, che punta su green e accessibilità ma in troppi Comuni sono scomparse le spiagge libere, da Alassio (SV) a Jesolo (VE), da Forte dei Marmi (LU) a Rimini a Mondello e Ostia ...

