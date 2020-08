Osteoporosi e rischi cardiovascolari: abaloparatide sicuro (Di domenica 9 agosto 2020) Il trattamento dell’Osteoporosi con abaloparatide in donne in post-menopausa non innalza il rischio secondo i risultati di un nuovo studio Il trattamento dell’Osteoporosi con abaloparatide in donne in post-menopausa non innalza il rischio CV. Questi i risultati positivi di un’analisi post-hoc dei dati dello studio registrativo ACTIVE (con relativa fase di estensione -ACTIVEctend), pubblicata su JCEM.… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Ultime Notizie dalla rete : Osteoporosi rischi Osteoporosi e rischi cardiovascolari: abaloparatide sicuro Corriere Nazionale Osteoporosi e rischi cardiovascolari: abaloparatide sicuro

Il trattamento dell’osteoporosi con abaloparatide in donne in post-menopausa non innalza il rischio CV. Questi i risultati positivi di un’analisi post-hoc dei dati dello studio registrativo ACTIVE (co ...

Gonartrosi, nuove conferme di efficacia dei bisfosfonati

L’impiego di bisfosfonati (BSF) potrebbe prevenire la progressione radiografica di gonartrosi in donne che presentano fattori di rischio di gonartrosi. E’ quanto sostengono i risultati di uno studio r ...

Il trattamento dell’osteoporosi con abaloparatide in donne in post-menopausa non innalza il rischio CV. Questi i risultati positivi di un’analisi post-hoc dei dati dello studio registrativo ACTIVE (co ...L’impiego di bisfosfonati (BSF) potrebbe prevenire la progressione radiografica di gonartrosi in donne che presentano fattori di rischio di gonartrosi. E’ quanto sostengono i risultati di uno studio r ...