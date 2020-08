MotoGP, test a tappeto: un membro dello staff di Dorna positivo al Covid-19 (Di domenica 9 agosto 2020) Individuato e isolato il primo caso positivo al coronavirus nel Motomondiale. Dopo oltre 5000 test effettuati tra lo staff di Dorna Sports impegnato nel paddock prima dei GP di Spagna, Andalusia e Repubblica Ceca, un membro è risultato positivo al Covid-19. Come misura precauzionale oltre ai test (finora risultati negativi) tutti coloro che sono stati a stretto contatto con l'individuo in questione resteranno in autoisolamento. La durata della quarantena sarà decisa dalle autorità sanitarie locali. Leggi su iltempo

Vanganel : RT @gponedotcom: Brno. Primo caso di positivo al Covid nel paddock: è un membro di Dorna: La persona è asintomatica e isolata in hotel. Eff… - gponedotcom : Brno. Primo caso di positivo al Covid nel paddock: è un membro di Dorna: La persona è asintomatica e isolata in hot… - corsedimoto : ALLARME - Nel paddock #MotoGP a #Brno ci sarebbe un sospetto caso di #Coronavirus. Si tratta di un operatore TV del… - vbikestore : Dopo il test, parte la Red Bull MotoGP™ Rookies Cup 2020 - rossi_anton78 : Dopo il test, parte la Red Bull MotoGP™ Rookies Cup 2020 -