Milan, la dirigenza ripensa la difesa nella prossima sessione estiva (Di domenica 9 agosto 2020) Il Milan si concentrerà a sistemare il reparto difensivo nella prossima finestra di mercato secondo la Gazzetta dello Sport Il Milan vuole rivoluzionare il proprio reparto difensivo per la prossima stagione di Serie A. La dirigenza rossonera starebbe pensando all’acquisto di Aurier e Dumfries mentre Theo Hernandez è l’unico terzino sinistro intoccabile. Diego Laxalt potrebbe infatti partire. Sulla fascia destra Andrea Conti e Davide Calabria potrebbero entrambi salutare il club rossonero ma il secondo è il principale indiziato in quanto garantirebbe una netta plusvalenza. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

qwerty39602114 : @EdoardoMecca1 @FabDellaValle Seedorf non ha sfigurato al Milan. Ha solo pagato il fatto che non era ancora chiaro… - Falso_Nueve_IT : ?? Martedì in giornata incontro tra Davide #Vagnati e la dirigenza del #Milan per definire i dettagli dell'operazion… - FranchiniGiuse1 : @Ruttosporc Pirlo sarà stato un grande giocatore ma ha vinto con il Milan nn con la Juve, e da allenatore è tutto d… - elpresidente76 : Programmazione nel calcio : Juventus - cambia allenatore x una sconfitta con un novizio Milan - dopo mesi in cui si… - Marco77018284 : @Teo__Visma Quando non si parla di Milan (dirigenza e proprietà) siamo spesso d'accordo?? -

Ultime Notizie dalla rete : Milan dirigenza Tuttosport- Bakayoko, quei segnali inequivocabili al Milan MilanNews24.com Milan, il futuro di Musacchio e Duarte: le ultime

Il Milan sta valutando come gestire Leo Duarte e Mateo Musacchio. Il brasiliano potrebbe partire in prestito, mentre l’argentino, causa problemi fisici, dovrebbe restare in rossonero. Blaise Matuidi e ...

Pirlo-Juve, ecco cosa ha spinto i dirigenti a sceglierlo

Andrea Pirlo non sarà l’allenatore amico, quello che in fondo si sente ancora calciatore e si cala nei loro panni. In fondo anche quando calciatore lo era, aveva un certo rigore e una sua severità nel ...

Il Milan sta valutando come gestire Leo Duarte e Mateo Musacchio. Il brasiliano potrebbe partire in prestito, mentre l’argentino, causa problemi fisici, dovrebbe restare in rossonero. Blaise Matuidi e ...Andrea Pirlo non sarà l’allenatore amico, quello che in fondo si sente ancora calciatore e si cala nei loro panni. In fondo anche quando calciatore lo era, aveva un certo rigore e una sua severità nel ...