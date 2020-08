Messaggi di alcuni giocatori del Napoli a Sarri dopo l’eliminazione (Di domenica 9 agosto 2020) Finisce ufficialmente l’avventura di Maurizio Sarri alla Juventus. Il tecnico toscano è stato esonerato dai bianconeri dopo la sconfitta nel doppio confronto europeo contro il Lione. Secondo quanto riportato da Il Mattino, alcuni giocatori del Napoli – che hanno mantenuto i rapporti con l’allenatore – avrebbero mandato degli SMS a Sarri per rincuorarlo dall’eliminazione dalla Champions League. Non ci sarebbe stata risposta del tecnico secondo quanto trapela. Leggi su sportface

sportface2016 : Alcuni giocatori del #Napoli avrebbero mandato degli SMS a #Sarri dopo l'eliminazione - #Juventus - generacomplotti : RT @framarin: Dal 3 agosto, in alcuni paesi tra cui l’Italia, su #WhatsApp è disponibile una nuova funzione che consente all’utente di appr… - framarin : Dal 3 agosto, in alcuni paesi tra cui l’Italia, su #WhatsApp è disponibile una nuova funzione che consente all’uten… - Moonlig39948236 : @AlessioPisano06 @nicolorobbiano Alcuni messaggi non li hai scritti bene ; ) -

Ultime Notizie dalla rete : Messaggi alcuni WhatsApp, a cosa serve la lente d’ingrandimento che ora compare di fianco ad alcuni messaggi Corriere della Sera Jennifer Lawrence vende casa, ma… ci ha rimesso 5 milioni di dollari!

formazione delle liste di contatto già completata poco prima della ricezione da parte del Titolare della richiesta di opposizione) si continui a ricevere alcuni ulteriori messaggi promozionali.

WhatsApp, non aprite questi messaggi: vi bloccano lo smartphone

Alcuni utenti segnalano l'invio di alcuni messaggi particolari che mandano in blocco WhatsApp e tutto lo smartphone: ecco cosa sta succedendo Una pratica che va avanti da più di un anno e alla quale W ...

formazione delle liste di contatto già completata poco prima della ricezione da parte del Titolare della richiesta di opposizione) si continui a ricevere alcuni ulteriori messaggi promozionali.Alcuni utenti segnalano l'invio di alcuni messaggi particolari che mandano in blocco WhatsApp e tutto lo smartphone: ecco cosa sta succedendo Una pratica che va avanti da più di un anno e alla quale W ...