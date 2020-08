Libano, chiamatela rivoluzione e non rivolta (Di domenica 9 agosto 2020) "Il prossimo passo è un governo di salvezza da fuori della classe politica con un mandato speciale per affrontare la crisi umanitaria ed economica", dice a Globalist Nadim Khoury, direttore ... Leggi su globalist

AntonellaStara3 : RT @globalistIT: - AndreaMarano11 : RT @globalistIT: - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Libano chiamatela

Globalist.it

Non chiamatela rivolta. Quella che in atto a Beirut, in Libano, è una rivoluzione. Lo è non solo per la determinazione, il coraggio, di coloro, soprattutto giovani, che ne sono protagonisti. E’ rivolu ...