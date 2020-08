Inter Bayer Leverkusen, Sensi carica: «Pronto a lottare» (Di domenica 9 agosto 2020) Con una foto sui suoi profili social Stefano Sensi è Pronto a dare il suo contributo nel match contro il Bayer Leverkusen Stefano Sensi non vede l’ora di tornare in campo e dare il suo contributo alla causa Interista. Come testimonia l’immagine postata dal centrocampista nerazzurro, Sensi si dice “Pronto a lottare” per conquistare la semifinale di Europa League. L’ex Sassuolo è stato a lungo fuori per infortunio e ora vuole ritornare a incantare in campo come ha fatto ad inizio stagione. View this post on Instagram READY TO FIGHT! ⚫️🔵👊🏻 @Inter #InterBayer #europaleague A ... Leggi su calcionews24

Inter : ???? | BAYER LEVERKUSEN Volete sapere ?? cose sul nostro prossimo avversario in @EuropaLeague? Scopritele qui ??… - SkySport : Champions & Europa League, la guida tv su Sky ? Apre l'Inter lunedì contro il Bayer Leverkusen Mercoledì tocca all'… - SkySport : Inter-Bayer, tutto quello che c'è da sapere ? #InterBayer Lunedì 10 agosto Alle 21:00 Su Sky Sport Uno ? #SkyUEL… - Haavara3 : RT @internewsit: Inter-Bayer Leverkusen 2020 come Inter-CSKA Mosca 2010: una curiosità - - StadioSport : Inter-Bayer Leverkusen Diretta TV-Streaming e Probabili Formazioni 10-8-2020: L’Inter sfida il Bayer Leverkusen nei… -