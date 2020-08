Il maestro Veronesi contesta Salvini in piazza: "Vergogna" (Di domenica 9 agosto 2020) «Vergogna, non si scherza con l'antifascismo» e «noi siamo una città civile». È quanto ha gridato oggi il maestro Alberto Veronesi , direttore musicale del Festival Pucciniano di Torre del Lago di cui ... Leggi su lanazione

VIAREGGIO Folla domenica mattina in piazza Campioni, lungo la Passeggiata di Viareggio, per il comizio della Lega al quale hanno preso parte il segretario Matteo Salvini, la candidata governatrice del ...

