Gianni Morandi, gli auguri al figlio Pietro: “In un attimo è diventato un uomo” (Di domenica 9 agosto 2020) Gianni Morandi festeggia il compleanno del figlio Pietro con un dolcissimo post di auguri pubblicato su Facebook. Il cantante ha postato una foto dal passato, mostrando il suo orgoglio di papà e lo stupore di fronte alla crescita del figlio. “9 agosto – ha scritto Morandi, accanto alla foto in cui sorride con Pietro –. Oggi è il compleanno di mio figlio Pietro. In un attimo è diventato un uomo, compie 23 anni ma questa foto mi sembra scattata l’altro ieri… auguri Pietro, avanti così, conquista la tua vita!”. Pietro Morandi è il quarto ... Leggi su dilei

