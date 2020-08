Formula 1 – Leclerc non ci crede: “avrei firmato per l’ottavo posto, arrivare quarto è una vittoria” (Di domenica 9 agosto 2020) Charles Leclerc chiude al quarto posto il Gp del 70° Anniversario di Silverstone. Un risultato insperato alla vigilia, specialmente vista la prestazione mostrata in pista che gli ha quasi permesso di raggiungere Bottas e per un po’ di tenere dietro Hamilton. Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Leclerc ha dichiarato: “questo quarto posto è una vittoria. È brutto dirlo per un quarto posto, ma dobbiamo guardare la situazione attuale. Avrei firmato per l’ottavo posto, il quarto era insperato. Sono contentissimo, non capisco dove abbiamo trovato questa performance. Anche con le hard andavo bene, ho pensato di attaccare Bottas e non credevo di ... Leggi su sportfair

