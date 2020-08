Fase 3: Conte, 'nostra ripresa migliore di altri Paesi Ue' (Di domenica 9 agosto 2020) Brindisi, 9 (Adnkronos) - "Abbiamo fatto un grande sforzo per la tenuta del sistema produttivo e sociale e i dati Istat degli ultimi mesi segnalano che c'è una ripresa in Italia più significativa di quella che era attesa, per alcuni aspetti migliore rispetto a quella di Paesi come Germania, Francia e Spagna. Siamo ancora all'inizio, non è ancora un dato che può avere un valore sistemico, però preservare il tessuto produttivo e l'impianto occupazionale significa che si può correre prima e più velocemente e molte delle misure adottate hanno anche un grande impato in prospettiva, sono anche investimenti". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Ceglie Messapica, nel corso di un'intervista con il direttore di 'Affaritaliani.it', Angelo Maria Perrino, ... Leggi su iltempo

Mediagol : VIDEO #Inter, #Conte tiene alta l’attenzione: “Bayern Leverkusen letale nelle ripartenze. In fase di possesso…” - Mediagol : VIDEO #Inter, Conte tiene alta l'attenzione: 'Bayern Leverkusen letale nelle ripartenze. In fase di possesso...' - tifosomedio : @indiepatico @ambienteromano @PaolaDiCaro @putipo @swimmerpg Purtroppo viviamo una fase in cui Conte dice che 'il s… - zazoomblog : Fase 3: Conte vogliamo sorprendere Europa e correre come altri Paesi - #Conte #vogliamo #sorprendere #Europa - AgenoreG : @conte_negroni @SkyJuve Bilanciamento di Ronaldo in fase difensiva???? ???????????????????????? -