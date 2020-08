Elezioni in Bielorussia, exit poll assegnano la vittoria a Lukashenko con l’80%. Tensione nel Paese e rischio brogli (Di domenica 9 agosto 2020) I dati dei primi exit poll in Bielorussia non ammettono ribaltoni: il presidente Aleksandr Lukashenko avrebbe ottenuto il 79,7% dei voti alle Elezioni presidenziali. Una vittoria schiacciante per il leader, alla guida del Paese col pugno di ferro dal 1994 e ora pronto per il suo sesto mandato. Lo rivela l’agenzia Tass citando un sondaggio condotto su richiesta della tv Mir. Nonostante il risultato, in tutto il Paese la Tensione è altissima. Solo pochi giorni fa a Minsk oltre 60mila persone sono scese in piazza per protestare contro Lukashenko, evento che non succedeva da almeno 10 anni. Oggi sono state registrate lunghe code ai seggi elettorali. Secondo la presidente della Commissione elettorale centrale ... Leggi su ilfattoquotidiano

Agenzia_Italia : La Bielorussia vota il presidente, le uniche incognite sono proteste e repressione - ilpost : La notte prima delle elezioni in Bielorussia non è stata tranquilla - Open_gol : Lei ex insegnante d’inglese, moglie dell’oppositore Serghei Tikhanovsky (ora in prigione). Lui 65 anni e già 5 volt… - LaStampa : I primi exit poll nelle elezioni presidenziali bielorusse danno il presidente Aleksander Lukashenko quasi all'80% d… - a_dicone : RT @RivLibPopolare: Nonostante gli arresti e le intimidazioni oggi in Bielorussia l’affluenza per le elezioni presidenziali è stata record.… -