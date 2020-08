E’ morta Franca Valeri (Di domenica 9 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il 31 luglio aveva compiuto 100 anni. Se n’è andata Franca Valeri. Poco dopo aver raggiunto il traguardo di un secolo di vita. Un secolo vissuto intensamente.La sora Cecioni entrava nelle case degli italiani dagli schermi in bianco e nero della Rai dei varietà, degli Studio Uno, delle trasmissioni firmate da quel gran genio di Antonello Falqui.L’Italia che si accomodava sul divano davanti a una scatola che trasmetteva un solo canale, rideva per quelle inverosimili storie che quel personaggio femminile dall’accento ciociaro raccontava a “mammà”.Franca Valeri, icona della tv del dopoguerra aveva sdoganato la comicità femminile imponendola in un’Italia ancora maschilista.Se n’è andata nella sua casa, nella campagna ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Addio a Franca Valeri. L’attrice, nata a Milano nel 1920, aveva appena compiuto 100 anni il 31 luglio. Si è spenta questa mattina nella sua casa di Roma intorno alle 7.40, circondata dall’affetto dell ...

