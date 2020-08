DayDreamer – Le Ali del Sogno, Can bacia l’attrice e va all’ospedale: cosa è successo? Il retroscena (Di domenica 9 agosto 2020) Il grande successo a livello d’ascolti della soap opera turca DayDreamer – Le Ali del Sogno Da quasi due mesi nella fascia oraria generalmente occupata da Uomini e Donne al momento va in onda la soap opera turca DayDreamer – Le Ali del Sogno. Uno sceneggiato che ha come protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir che sta riscuotendo un grande successo a livello d’ascolti. Una boccata d’ossigeno per Mediaset che ultima mente sta faticando molto nella prima serata. La contrastata relazione tra Can e Samen, sta rapendo il pubblico di Canale 5 il quale rimane incollati davanti al teleschermo per cinque giorni alla settimana dalle 14:50 sino alle 15:30 circa. Purtroppo nella settimana di Ferragosto la serie subirà uno stop ma tornerà lunedì ... Leggi su kontrokultura

MariLu201068 : RT @CanYamanAslan: DiPiù ???? Ecco l'incredibile storia di Can Yaman, stella indiscussa di Daydreamer Le Ali del Sogno, la serie rivelazione… - Sabrina_Fenice : RT @CanYamanAslan: DiPiù ???? Ecco l'incredibile storia di Can Yaman, stella indiscussa di Daydreamer Le Ali del Sogno, la serie rivelazione… - strepi2019 : RT @CanYamanAslan: DiPiù ???? Ecco l'incredibile storia di Can Yaman, stella indiscussa di Daydreamer Le Ali del Sogno, la serie rivelazione… - CanYamanAslan : DiPiù ???? Ecco l'incredibile storia di Can Yaman, stella indiscussa di Daydreamer Le Ali del Sogno, la serie rivelaz… - Notiziedi_it : Daydreamer – Le ali del sogno, la puntata del 6 agosto 2020 in streaming | Video Mediaset -