Coronavirus, l'aereo tocca terra a mezzanotte: 158 passeggeri in quarantena. Se fosse atterrato un minuto prima... (Di domenica 9 agosto 2020) Francia, Svizzera, Monaco e Repubblica Ceca 'zona rossa' Come scrive Leggo, la Norvegia ha annunciato giovedì di aver riportato la Francia nella 'zona rossa'. La decisione riguarda anche Svizzera, ... Leggi su blitzquotidiano

