Conte: «Lukaku? Contento per lui, che alchimia con la squadra» – VIDEO (Di domenica 9 agosto 2020) Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa dell’alchimia che si è creata con Lukaku e il resto della squadra Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia di Inter-Bayer Leverkusen, dell’alchimia che si è creata tra Lukaku e il resto della squadra. «Io penso che se la squadra fa bene, Romelu, Lautaro e anche Alexis, più Esposito quando è stato a disposizione, hanno sempre fatto bene. La bravura dei singoli dipende dal Contesto di squadra, dal supporto che dà la squadra. La sua grande stagione è merito della squadra, di come lo sta supportando. Anche Lautaro sta vivendo una grande ... Leggi su calcionews24

