Chiellini: “Ci sono stagioni difficili. Quando finiscono ci si ferma e si prova a trovare un senso” (Di domenica 9 agosto 2020) Su Twitter, il difensore della Juventus, Giorgio Chiellini, ha pubblicato un commento piuttosto malinconico alla stagione appena conclusa. “Ci sono stagioni difficili. Quando finiscono, ci si ferma. Si prova a trovare un senso. Un senso a una catena di infortuni che non mi ha permesso di aiutare la squadra. Un senso ad una pandemia, alla solitudine, al dolore. Un senso ad un ripresa e alla paura. Un senso alla gioia per il nono scudetto consecutivo. Un senso alla delusione per l’eliminazione in Champions. Un senso per i saluti, per chi va e per chi arriva. Ma forse un senso non c’è. Resta solo il mio pensiero per tutti coloro che hanno sofferto e soffrono, la mia voglia di ricominciare al meglio e la convinzione ... Leggi su ilnapolista

