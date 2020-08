Chelsea, Lampard carico: “Prossima stagione vogliamo più del quarto posto” (Di domenica 9 agosto 2020) Frank Lampard guarda al futuro. Il tecnico del Chelsea, dopo la prima stagione alla guida dei blues, ha fatto un primo bilancio dell'annata. Dopo l'eliminazione dalla Champions League ad opera del Bayern Monaco, il manager dei londinesi ha parlato ai media inglesi anche in vista della prossima annata.Lampard: "vogliamo più del quarto posto in Premier League"caption id="attachment 1004423" align="alignnone" width="674" Lampard (getty images)/caption"I ragazzi hanno reagito bene, anche se non è facile dirlo dopo un 4-1", ha detto Lampard dopo il k.o. contro il Bayern Monaco e la conseguente eliminazione dalla Champions League. "Dopo i due gol subiti abbiamo reagito bene. Abbiamo commesso alcuni errori individuali che hanno portato ai loro ... Leggi su itasportpress

