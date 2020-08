Barcellona, Messi da record in Champions: Napoli trentacinquesima vittima (Di domenica 9 agosto 2020) Lionel Messi, con la rete realizzata ieri contro il Napoli, ha messo un'altra bandierina nella sua speciale mappa delle vittime in Champions League. Leggi su tuttonapoli

OptaPaolo : 11 - Nell'azione del gol segnato da Lionel #Messi, tutti e 11 i giocatori del Barcellona hanno toccato almeno una v… - Sport_Mediaset : Non solo il padre: anche #Messi compra casa a Milano con vista Inter. Il fuoriclasse argentino investe nel capoluog… - sscnapoli : ? 23’ | Raddoppio del Barcellona, Messi ? #BarçaNapoli 2-0 ?? #UCL ?? #ForzaNapoliSempre - zazoomblog : [VIDEO] Messi alla squadra nell’intervallo di Barcellona-Napoli: “Non facciamo gli stronzi gliene facciamo otto” -… - zazoomblog : Messi alla squadra nell’intervallo di Barcellona-Napoli: “Non facciamo gli stronzi gliene facciamo otto” - #Messi… -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona Messi

BARCELLONA (SPAGNA) - Dopo la Juventus, anche il Napoli lascia la Champions League. In un Camp Nou desolatamente vuoto, la squadra di Rino Gattuso era chiamata a ribaltare l'1-1 del San Paolo. Gli azz ...Lionel Messi, con la rete realizzata ieri contro il Napoli, ha messo un'altra bandierina nella sua speciale mappa delle vittime in Champions League. Chi ha segnato al maggior numero di squadre in Euro ...