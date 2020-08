VIDEO - Gattuso a Sky: "Non faremo pressione alta, al Barça non piace una cosa..." (Di sabato 8 agosto 2020) Ieri il tecnico del Napoli, Rino Gattuso, ha parlato della sfida di Barcellona anche ai microfoni di Sky Sport: "Ho parlato con i miei giocatori, gli ho detto che abbiamo una grande occasione ma affrontiamo una grandissima squadra. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : VIDEO - Gattuso a Sky: 'Non faremo pressione alta, al Barça non piace una cosa...' - cn1926it : GdS – #Gattuso carico: c’è voglia e determinazione. Il pensiero - gazz_rossonera : Gattuso: “Da giocatore ero ‘Ringhio’, da allenatore invece…” | VIDEO - news24_napoli : Gattuso: “Da giocatore ero ‘Ringhio’, da allenatore invece…” | VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Gattuso

Tutto Napoli

Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Barcellona. Queste le sue parole sull’etichetta da difensivista. DIFENSIVISMO – «Basta saper leggere bene i dati, i num ..."Let's keep fighting!", che tradotto in italiano suona così: "Continuiamo a combattere!". C'è tutto lo spirito del Napoli e del suo allenatore, Rino Gattuso, nel video pubblicato sul profilo ufficiale ...