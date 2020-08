Uomini e Donne Over, Roberta Di Padua svela un segreto sul passato (Di sabato 8 agosto 2020) Roberta Di Padua, protagonista di Uomini e Donne di Maria De Filippi nel trono Over è stata nell’Esercito Italiano. Una scelta fatta da giovanissima, che l’ha resa forte, che l’ha cambiata. Una scelta che ora ha deciso di raccontare… Roberta Di Padua, oggi felicemente in Sardegna in vacanza, ha voluto raccontare un particolare inedito della sua vita. L’ha fatto al Magazine di Uomini e Donne, in cui haArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

