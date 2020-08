ULTIM'ORA Sky - Sarri esonerato dalla Juve! Si attende il comunicato ufficiale (Di sabato 8 agosto 2020) Gianluca Di Marzio, esperto di mercato Sky, annuncia tramite Twitter l'esonero di Maurzio Sarri. Il tecnico toscano, dopo l'eliminazione di ieri sera, terminerà dunque dopo solo un anno la sua avventura in bianconero. Leggi su tuttonapoli

LegaSalvini : ?? ++ ULTIM'ORA ++ EMERGENZA IMMIGRAZIONE A TREVISO, SALGONO A 244 I POSITIVI ALLA EX CASERMA SERENA Il più grande… - fanpage : ?? ULTIM'ORA Ex caserma di Treviso, 244 positivi al Covid - SkySport : ULTIM'ORA ATALANTA Pierluigi Gollini salta la sfida con il Paris Lesione subtotale del crociato per il portiere… - PaulinoDy10 : RT @SkySport: ULTIM'ORA JUVENTUS Maurizio Sarri verso l'esonero Nelle prossime ore l'ufficialità #SkySport #Juventus #MaurizioSarri #Sarri… - NicoloVianini : RT @SkySport: ULTIM'ORA JUVENTUS Maurizio Sarri verso l'esonero Nelle prossime ore l'ufficialità #SkySport #Juventus #MaurizioSarri #Sarri… -

Ultime Notizie dalla rete : ULTIM ORA ULTIM’ORA – Dybala si ferma ancora: nuovo infortunio contro il Lione SOS Fanta Probabili formazioni Barcellona Napoli/ Quote: Ter Stegen vs Ospina, duello in porta

In attesa di scoprire le ultime mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Barcellona Napoli, è tempo di fare un punto nei due spogliatoi e contare gli assenti annunciati in vista di questo ...

ECCELLENZA – In casa Racale è tempo di ufficializzazioni, si muovono anche Gallipoli e Otranto:il punto sul mercato

Dopo una prima fase di mercato d’Eccellenza, “dominato” dalle compagine baresi, nelle ultime ore anche le salentine sembrano aver definitivamente scaldato i motori, con diverse importanti ufficializza ...

In attesa di scoprire le ultime mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Barcellona Napoli, è tempo di fare un punto nei due spogliatoi e contare gli assenti annunciati in vista di questo ...Dopo una prima fase di mercato d’Eccellenza, “dominato” dalle compagine baresi, nelle ultime ore anche le salentine sembrano aver definitivamente scaldato i motori, con diverse importanti ufficializza ...