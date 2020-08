Ufficiale – Parma, divorzio con Faggiano: “Ho bisogno di un’altra sfida” (Di sabato 8 agosto 2020) Dopo le insistenti voci delle ultime ore, il Parma saluta ufficialmente il ds Danele Faggiano. Attraverso una nota Ufficiale, il club emiliano ha comunicato la separazione con il dirigente che adesso sarà libero di accasarsi altrove.Parma: addio a Faggianocaption id="attachment 925457" align="alignnone" width="736" Faggiano Parma (getty images)/caption"Le strade del Parma Calcio e del Direttore Sportivo Daniele Faggiano si separano. La Società comunica infatti di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto in essere tra le parti. Dal 7 dicembre 2016, giorno in cui gli è stata affidata la direzione sportiva della squadra, sono stati conquistati insieme risultati che entrano di diritto nella ... Leggi su itasportpress

Il Parma, attraverso una nota ufficiale, saluta l’ormai ex Ds Daniele Faggiano: “Le strade del Parma Calcio e del Direttore Sportivo Daniele Faggiano si separano. La società comunica infatti di aver r ...

