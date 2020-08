SBK Portimao, Bautista: 'Non sembra, ma abbiamo fatto un passo avanti' (Di sabato 8 agosto 2020) La prima giornata di gare a Portimao si è conclusa con un nono posto per Alvaro Bautista, che era scattato dalla dodicesima casella in griglia con la sua Honda ufficiale. Una gara in recupero In gara, ... Leggi su motosprint.corrieredellosport

SkySportMotoGP : #WorldSBK, incidente per #Cortese all'ultimo giro: pilota cosciente, lamenta dolori allo sterno e alla schiena… - OttaviaDiCorsi : RT @SkySportMotoGP: #WorldSBK, incidente per #Cortese all'ultimo giro: pilota cosciente, lamenta dolori allo sterno e alla schiena #PRTWorl… - 24oresport : Kawasaki conquista la sua 150^ vittoria in grande stile Dopo la deludente Gara 2 di Jerez in cui la Casa giappones… - KHANNOONIENSIN6 : RT @Mat14_05: Resoconto gara 1 #WSBK #PORTIMAO grazie @AngyFra89 @il_ring #blogdelring WORLD SBK 2020 – IL RITORNO DEL RE – PORTIMAO POST… - 24oresport : Cosa è andato storto in casa Ducati oggi a Portimao? Scott Redding e Chaz Davies raccontano la giornata vissuta in… -