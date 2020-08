Sarri verso l'esonero, attese comunicazioni Juve (Di sabato 8 agosto 2020) ANSA, - TORINO, 08 AGO - Le strade di Maurizio Sarri e della Juventus sembrano destinate a separarsi. Secondo indiscrezioni di stampa l'allenatore bianconero, dopo l'eliminazione dalla Champions ... Leggi su corrieredellosport

SkySport : ULTIM'ORA JUVENTUS Maurizio Sarri verso l'esonero Nelle prossime ore l'ufficialità #SkySport #Juventus… - Sport_Mediaset : #Juve: da #Zidane a #Conte, via al casting per la panchina. #Sarri ha il destino segnato: solo i tempi ristretti ve… - Agenzia_Ansa : #Calcio #Sarri verso l'#esonero, attese comunicazioni della #Juve #ANSA - _dancingqveen : RT @SkySport: ULTIM'ORA JUVENTUS Maurizio Sarri verso l'esonero Nelle prossime ore l'ufficialità #SkySport #Juventus #MaurizioSarri #Sarri… - apudeisimpson : RT @aurii26: Io capisco l’astio verso #Sarri , capisco che abbia deluso etc ma leggo parole cattive e sprezzanti e non ne vedo il motivo. È… -