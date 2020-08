Regionali, Moxedano: Non ricandidarmi la scelta migliore (Di sabato 8 agosto 2020) “Sono sempre piu’ convinto che la scelta di non candidarmi alle prossime elezioni Regionali da consigliere uscente sia stata giusta e oculata. Allo stesso modo sono certo della giustezza di sostenere con convinzione Giovanni Porcelli al Consiglio regionale e De Luca come presidente”. Cosi’ in una nota il consigliere regionale uscente Francesco Moxedano. “Giovanni – spiega – e’ una persona leale in questi anni, e’ stato coerente e competente. Lo spettacolo al quale si sta assistendo per la composizione delle liste e’ alquanto indecoroso. Vedere tanti candidati oggi in sostegno del presidente De Luca, gli stessi che in questi anni, unitamente a De Magistris, hanno avversato l’azione di governo del presidente e’ raccapricciante. Non ho sentito ne’ letto di ... Leggi su ildenaro

