Probabili formazioni Barcellona Napoli: Mertens dal 1′, occhi su Messi (Di sabato 8 agosto 2020) Probabili formazioni Barcellona Napoli: Mertens dal 1′, occhi su Messi. Blaugrana in difficoltà, gli azzurri vogliono provarci Un’impresa quasi impossibile, ma il Napoli deve assolutamente provarci. La squadra di Gattuso scende al Camp Nou con la voglia di fare bene e tentare la qualificazione, contro una squadra che ha già giocato centinaia di notti come queste, vincendo anche il trofeo. C’è Messi e non ci sarà Insigne dal primo minuto, ma gli azzurri hanno l’obbligo di provarci. Il risultato dell’andata non è nemmeno da buttare via: 1-1, c’è ancora spazio per qualche speranza. Servirà le prova perfetta, su questo non ci sono dubbi, ma Gattuso ha ... Leggi su calcionews24

