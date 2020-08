Nuovo Dpcm: dall’1 settembre ok a 1000 spettatori all’aperto e 200 al chiuso (Di sabato 8 agosto 2020) Il Dpcm che entrerà in vigore domenica 9 agosto segnerà una svolta per il mondo dello sport. La posizione del tavolo Governo-Regioni-Cts-Coni-Cip-Sport e Salute è stata accolta dalle nuove norme che danno un parziale via libera alla riapertura al pubblico degli impianti sportivi. In particolare, dal primo settembre sono autorizzati gli eventi con una presenza di 1000 spettatori all’aperto di 200 al chiuso. Si precisa però che “in casi eccezionali, per eventi sportivi che superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all’aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso, il Presidente della Regione o Provincia autonoma può sottoporre specifico protocollo di ... Leggi su sportface

