Napoli, Insigne commenta: “Barcellona più riposato. Mancata concretezza” (Di sabato 8 agosto 2020) Non basta una buona prestazione del Napoli contro il Barcellona. Gli azzurri escono sconfitti per 3-1 contro i catalani. Non è stato sufficiente il gol su rigore di Lorenzo Insigne. Proprio il capitano spiega le sue impressioni al termine del match.caption id="attachment 1000751" align="alignnone" width="1024" Insigne (getty images)/captionLE PAROLE DI InsigneLorenzo Insigne commenta la gara ai microfoni di Sky Sport: "Dispiace per l'eliminazione. Ci abbiamo provato, anche se sapevamo che sarebbe stata difficile contro questa squadra. Avremmo potuto fare meglio nel primo tempo, anche se nel complesso siamo stati bravi. Loro hanno molti giocatori esperti, mentre noi abbiamo cercato di giocare sempre da squadra e stasera non ci siamo riusciti al 100%. Noi abbiamo giocato fino alla ... Leggi su itasportpress

ChampionsLeague : GOAL! Barcelona 3-1 Napoli (Insigne 45+5pen). Agg: 4-2 #UCL - caterinabalivo : Grazie ragazzi, grazie Napoli! Peccato per l'arbitro, bravo Messi, ma anche il nostro Insigne che ha stretto i dent… - SkySport : BARCELLONA-NAPOLI 3-1 Risultato finale ? ? #Lenglet (10') ? #Messi (23') ? rig. #Suarez (45+1') ? rig. #Insigne (45… - Eduardo01508575 : @BrunoGalvan85 @Lor_Insigne Insuficente?a Napoli si dice le trattat chill hann fatt propri schif cmq grazie lo stesso - cn1926it : #Napoli, #Insigne: “Partita difficile a #Barcellona, non siamo stati squadra al 100%. #Messi furbo, noi segniamo po… -