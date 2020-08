Milik subito in gol: il Var annulla (Di sabato 8 agosto 2020) Era andato in gol Arek Milik al minuto 80' su un gran cross di Mario Rui. Il polacco di testa aveva trafitto Ter Stegen, ma è subito arrivata la segnalazione della posizione di offside, poi confermata anche dal Var. Leggi su tuttonapoli

sscalcionapoli1 : Milik subito in gol: il Var annulla #BarcellonaNapoli #UCL #ForzaNapoliSempre - tuttonapoli : Milik subito in gol: il Var annulla - ___Dan___96 : RT @FedeDiLo98: Milik aveva segnato subito, gran gol. Purpo via Napolesi. #BarcellonaNapoli - FedeDiLo98 : Milik aveva segnato subito, gran gol. Purpo via Napolesi. #BarcellonaNapoli -

Ultime Notizie dalla rete : Milik subito Milik subito in gol: il Var annulla Tutto Napoli Milik subito in gol: il Var annulla

Era andato in gol Arek Milik al minuto 80' su un gran cross di Mario Rui. Il polacco di testa aveva trafitto Ter Stegen, ma è subito arrivata la segnalazione della posizione di offside, poi confermata ...

Calciomercato Juventus, Milik può essere mollato | Nuovo scambio col Napoli

L’esonero di Sarri non è una buona notizia per Arkadiusz Milik. Ora la Juventus potrebbe mollarlo e tentare un altro scambio col Napoli E’ probabile che Milik, in quel di Barcellona, non abbia preso b ...

Era andato in gol Arek Milik al minuto 80' su un gran cross di Mario Rui. Il polacco di testa aveva trafitto Ter Stegen, ma è subito arrivata la segnalazione della posizione di offside, poi confermata ...L’esonero di Sarri non è una buona notizia per Arkadiusz Milik. Ora la Juventus potrebbe mollarlo e tentare un altro scambio col Napoli E’ probabile che Milik, in quel di Barcellona, non abbia preso b ...