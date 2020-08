Milano, controlli di polizia ai Navigli e a NoLo: posti di blocco e auto passate al settaccio (Di sabato 8 agosto 2020) Maxi controllo dei poliziotti della questura di Milano durante la giornata di venerdì. Gli agenti hanno effettuato vari servizi di controllo del territorio in due zone cittadine molto frequentate dai ... Leggi su milanotoday

Ultime Notizie dalla rete : Milano controlli Milano: controlli in Cadorna, Sempione e Centrale Radio Lombardia Trasportava 210 chili di hashish con un furgone: arrestato nel Milanese

I carabinieri, lungo la Provinciale 13, hanno controllato un furgone Fiat Fiorino. All'interno della cabina è stato trovato un doppiofondo con sei sacchi di juta che contenevano 210 chilogrammi di has ...

Tre positivi in Sardegna, uno è a Carloforte. Il sindaco: "Tutto sotto controllo"

Ancora un positivo a Carloforte: è il familiare di uno dei tre ventenni asintomatici in isolamento per coronavirus. L'aggiornamento diffuso dalla Regione (gli altri 46 tamponi sono negativi) tranquill ...

