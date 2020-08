Juve fuori dalla Champions, batte il Lione 2-1 ma è eliminata (Di sabato 8 agosto 2020) La corsa della Juventus in Champions League si ferma agli ottavi di finale, eliminata dal Lione nonostante la vittoria 2-1 all'Allianz Stadium nella sfida di ritorno (0-1 all'andata). Francesi in vantaggio al 12' con un cucchiaio su rigore - dubbio - di Depay, poi la rimonta firmata da Cristiano Ronaldo. Il portoghese trova il pari dal dischetto al 43' poi si inventa un sinistro all'incrocio a inizio ripresa. Ma non basta. E così alla Final Eight in Portogallo va la formazione dell’ex tecnico della Roma Rudi Garcia, che ha giocato una gara lucida, contenendo gli attacchi bianconeri. Per il Lione, nei quarti di finale ci sarà il Manchester City di Guardiola, che dopo il 2-1 inflitto al ‘Bernabéu’, batte con identico punteggio il Real Madrid tra le ... Leggi su ilfogliettone

