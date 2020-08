Incendi Sardegna: fiamme a Ollolai vicino a un impianto di gas cittadino (Di sabato 8 agosto 2020) Un Incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio nei pressi del campo sportivo alla periferia di Ollolai. Le fiamme hanno lambito alcuni impianti della rete cittadina del gas e per evitare il peggio è stato necessario l’intervento dell’elicottero dei vigili del fuoco Drago 63 del Reparto volo di Alghero. Sul posto anche due squadre a terra dei pompieri del comando provinciale di Nuoro. Dopo aver spento l’Incendio i vigili sono al lavoro per mettere in sicurezza gli impianti del gas e bonificare l’area.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

