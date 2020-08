Horizon Zero Dawn colpito da recensioni negative su PC a causa di problemi tecnici (Di sabato 8 agosto 2020) L'uscita di Horizon: Zero Dawn su PC, doveva segnare un momento importante nella storia videoludica, trattandosi di un'esclusiva PS4, proveniente da uno studio first-party di Sony, portato quasi a sorpresa su Steam.Doveva essere un evento da celebrare e invece è stato "celebrato" a suon di review bombing sullo store Valve. Stando a quanto segnalato da un gran numero di giocatori insoddisfatti, pare che Horizon Zero Dawn su PC sia caratterizzato da parecchi bug e problemi di natura tecnica, i più segnalati dei quali sono framerate inconsistente, scarsa ottimizzazione e crash frequenti.A causa di queste problematiche, i giocatori hanno iniziato a tempestare la pagina Steam di Horizon con recensioni ... Leggi su eurogamer

