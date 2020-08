Hamilton: "Non ho fatto un giro perfetto. Strategia ad una sosta? Non penso" (Di sabato 8 agosto 2020) ROMA - " Non è stato un giro grandioso, Valtteri, Bottas ndr, ha fatto un buon lavoro e si è meritato la pole: non è stato un giro perfetto" . Così Lewis Hamilton commenta a caldo il secondo tempo ... Leggi su corrieredellosport

enricopirina : Se domani Hamilton ha l'occasione avuta da bottas settimana scorsa e non lo passa dimostra tutta la sua timidezza… - autosprint : #Gp70Anniversario #qualifiche, #Hamilton: 'Non sono stato perfetto'????? - sportli26181512 : Mercedes, Bottas dopo la pole al GP del 70° anniversario della F1: 'Dato il meglio di me': Bottas in pole al GP che… - CasadioTao : @BlondMan68 Se sei tifoso della scuderia sì. Io ho sempre tifato il pilota (prima Mansell poi Hamilton), quindi non… - OfficialRei7 : @FrancescoRe200 Se fosse così io non me ne sono accorto, però se vuoi continuare con la tua teoria, Hamilton disse… -