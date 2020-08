Gosens carica: «Il Psg non è squadra mentre noi sì! Segnare non è il mio primo obiettivo» (Di sabato 8 agosto 2020) Robin Gosens si è raccontato in un’interessante intervista a Sportweek: queste le parole dell’esterno dell’Atalanta Robin Gosens si è raccontato in un’interessante intervista a Sportweek. Queste alcune dichiarazioni dell’esterno dell’Atalanta. PARIS SAINT GERMAIN – «Abbiamo un doppio vantaggio. Il primo è il ritmo partita: in Italia il campionato è ricominciato e finito, in Francia no. Loro, a parte la finale della Coppa nazionale, non giocano da quattro o cinque mesi. Il secondo è che noi ci muoviamo da squadra: loro hanno tanti top player che possono decidere la partita con un’azione individuale, ma non fanno squadra». FARE GOL – «Se sono un difensore? Bella domanda. Il mio ruolo è coprire ... Leggi su calcionews24

